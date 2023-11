FOTO in VIDEO: Potres terjal najmanj 150 življenj Maribor24.si Zahodni del Nepala je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 5,6, v katerem je umrlo najmanj 150 ljudi, več kot sto je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Žarišče potresa je bilo približno 400 kilometrov severovzhodno od prestolnice Katmandu. Močno tresenje so čutili tudi mestih v sosednji Indiji, vključno z New Delhijem. Po podatkih ameriškega geološkega zavoda USGS so potres z magnitu ...

