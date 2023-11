Število žrtev grozljivega potresa naraslo: »Še vedno je veliko ljudi pod ruševinami« (VIDEO) Slovenske novice Po potresu so številna mesta odrezana od sveta, saj so plazovi zemlje in kamenja zasuli dovozne ceste, zato so območja za reševalne ekipe težko ali pa nedostopna.

