#foto V Nepalu končali iskalne operacije po smrtonosnem potresu, ki je zahteval najmanj 157 življenj Dnevnik V Nepalu so 36 ur po potresu z magnitudo 5,6, ki je v petek zvečer v odročnih krajih na goratem zahodu države zahteval najmanj 157 življenj in več kot 300 ranjenih, danes končali iskalne in reševalne operacije. Oblasti so odločitev pojasnile z...

