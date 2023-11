V Nepalu so 36 ur po potresu z magnitudo 5,6, ki je v petek zvečer v odročnih krajih na goratem zahodu države zahteval najmanj 157 življenj in več kot 300 ranjenih, danes končali iskalne in reševalne operacije. Oblasti so odločitev pojasnile z osredotočanjem na zadovoljitev potreb prizadetih prebivalcev, ki potrebujejo bivališča in hrano.