V Limbušu občani opazili bel kombi, policija pa sporočila to … Lokalec.si Včeraj, v dopoldanskem času, so policisti PP MBII, na podlagi pridobljenih informacij, v Limbušu odkrili odtujen kombi, znamke Peugeot Boxer, bele barve, ki je bil odtujen v septembru 2023 na območju PU Maribor. “Policisti so opravili ogled kraja najdbe vozila in pri tem v tovornem delu odkrili še predmete, ki prav tako izvirajo iz drugih kaznivih dejanj na območju PU,” so sporočili iz PU Maribor ...

