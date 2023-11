Vlomilca v Radvanju z ropotom zbudila stanovalce, šlo je za tujca Lokalec.si Včeraj so mariborski policisti obravnavali poskus vloma. “Okrog 23. ure smo bili obveščeni o poskusu vloma v stanovanjsko hišo na območju Radvanja. Stanovalce je prebudil ropot, opazili so moška, ki sta bežala od hiše,” so sporočili iz PU Maribor. Okrog 23.20 so policisti prijeli osumljenca kaznivega dejanja, državljana Srbije, ki jima je bila odvzeta prostost, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo kaznivega dejanja.

