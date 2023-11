Serijski vlomilci? V zadnji noči več vlomov na območju PU Maribor Lokalec.si Mariborski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 15 kaznivih dejanj, med katerimi je bilo največ tatvin in vlomov v različne objekte. Vlom v hišo v Poljčanah V popoldanskih urah so bili policisti PP Slovenska Bistrica obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Poljčan, kjer je neznani storilec vlomil v hišo, pregledal prostore hiše in iz nje odtujil gotovino. Z navedenim dejanjem je bil ...

