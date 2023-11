Policisti operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so v času od 5. ure dne 3.11.2023 do 5.ure 4.11.2023 prejeli 252 klicev, med katerimi je bilo 83 interventnih dogodkov, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. V preteklih 24 urah so obravnavali 18 dogodkov iz naslova kriminalitete, največ je bilo tatvin, velikih tatvin, poškodovanje tuje stvari, goljufije. Zaradi opitosti p...