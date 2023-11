Pri sestopu čez Komarčo v občini Bohinj se je popoldne smrtno ponesrečila planinka. Kot so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je planinki zdrsnilo, hudim poškodbam pa je podlegla na kraju dogodka. V dolino so jo prepeljali s helikopterjem Slovenske vojske.