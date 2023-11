FOTO in VIDEO: Zaradi obilnih padavin poplave in plazovi, del Kranja brez elektrike Maribor24.si Neurje, ki je zjutraj zajelo Gorenjsko, je povzročilo poplavljanje nekaterih vodotokov in meteorne vode. Sprožilo se je tudi nekaj plazov, med drugim dva v občini Bohinj. Po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save. Na območju Bohinja sta se sprožila dva zemeljska plazova, ki pa ju pristojni že sanirajo. Plaz se je sprožil tudi na območju Radovlji ...

Sorodno























































































Omenjeni Avstrija

Idrija

Kranj

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Kopitar

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša