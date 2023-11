“Delo je treba usmeriti v uresničevanje obljub” Primorske novice Koalicija bo po burnem političnem dogajanju jutri razpravljala o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in možnosti rekonstrukcije vlade. Premierjeva napoved slednje je namreč močno razburila SD in Levico, ki dvomita v primernost trenutka za tak korak, bolj nujen je pogovor o delovanju koalicije in prioritetah do konca mandata, menita.

