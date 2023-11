Rekonstrukcija vlade: bo Golobu uspelo s predlogom za zmanjšanje števila ministrov? SiOL.net Danes bo vrh vladne koalicije razpravljal o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in možnosti rekonstrukcije vlade. Predvsem morebitna rekonstrukcija, ki jo je predsednik vlade Robert Golob napovedal pred dvema tednoma, je razburila koalicijski stranki SD in Levica. Obe namreč menita, da vlada dela dobro in da ni pravega razloga za rekonstrukcijo oziroma da se vzroki za napoved Goloba skrivajo drugje. Golob o negodovanju koalicijskih partnerjev pravi, da jih morda moti to, da bo manj ministrov in kabinetnih zaposlitev, a verjame, da bodo pokazali razumevanje za razmere.

