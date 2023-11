Po politično burnem mesecu, ki so ga zaznamovali odhodi več ministrov, napetosti v koaliciji in premierjeva napoved o krčenju ministrske ekipe, so danes za skupno mizo sedla vodstva koalicijskih strank. Kot je premier povedal po sestanku, sicer o rekonstrukciji vlade niso govorili, ampak je novinarjem povedal, da je še ne bo, saj gre za “izhod v sili”, če izboljšave delovanja vlade ne bodo uspele. ...