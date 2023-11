Levica: Jasno, da ima koalicija veliko težav, a tudi veliko izzivov Maribor24.si Koalicijski partnerji imajo pred pogovorom o rekonstrukciji vlade in uresničevanju koalicijskih zavez različna pričakovanja. V Svobodi poudarjajo, da gre za redni sestanek, na katerem bodo nadaljevali razpravo o “dobro zastavljeni zgodbi”, v Levici pa pričakujejo temeljit pogovor, saj da je jasno, da ima koalicija “veliko težav in veliko izzivov”. Vodja poslancev Svobode: Koalicijski partnerji so ...

Sorodno