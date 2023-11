FOTO: Nesreča pri Betnavskem gozdu, na kraju reševalci in gasilci Lokalec.si Ob 15.58 sta na Jadranski cesti v Mariboru trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in odklopili akumulatorja. Promet je še vedno oviran. ...

