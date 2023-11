V le nekaj dneh tla treslo že šestič Maribor24.si V torek, 7. novembra 2023, ob 22.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Bovca, 75 km severozahodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci občin Bovec in Kobarid. Iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Gre sicer že za šesti potres v bližini Bovca v manj kot tednu dni. Dva sta bila zabeležena v ponedeljek, dva v nedeljo in eden v petek.

