Tla so se rahlo stresla pri Bovcu Primorski dnevnik Danes ob 2.38 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,3 v bližini Bovca. Pred tem so sinoči ob 22.43 na isti lokaciji zabeležili potres magnitude 1,5. Po prvih podatkih so potresna sunka čutili posamezni prebivalci občine Bovec. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

