Bo še ta teden znana usoda evropske poti Ukrajine, Moldavije in BiH? N1 Evropska komisija bo v sredo predvidoma odločala o tem, ali naj državam članicam Evropske unije priporoči začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino, Moldavijo in BiH. Po neuradnih informacijah naj bi priporočila začetek pogajanj za članstvo z Ukrajino in Moldavijo, usoda BiH pa zaenkrat ostaja negotova. Končno odločitev bodo sicer sprejeli voditelji članic. ...

