Po predstaviti širitvenega poročila EU je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik sporočil, da so pričakovali brezpogojno priporočilo za začetek pogajanj. V Federaciji BiH so poročilo pozdravili kot konstruktivno kritiko. S poročilom so zadovoljni tudi v Srbiji, čeprav to ni prepoznalo napredka v boju proti korupciji in zunanji politiki.