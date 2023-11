Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je današnji novinarski konferenci priporočila začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo. Preden bi prišlo do potrditve pogajalskega okvirja, pa bi morali obe državi sprejeti še določene ukrepe. “Dokončanje naše zveze je klic zgodovine. To je naravni horizont,” je povedala predsednica Evropske komisije. “Danes je zgodovinski dan. Evropsk ...