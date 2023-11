Odziv na širitveni sveženj 2023 Vlada RS Evropska komisija je 8. novembra 2023 objavila širitveni sveženj za Zahodni Balkan in Turčijo ter prvič tudi za Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo. Širitveni sveženj vsebuje pregled in oceno stanja po ključnih področjih, kjer je potreben reformni napredek v posameznih državah.

