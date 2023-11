Ob 21.16 je v Št. Janžu pri Radljah, občina Radlje ob Dravi zaradi neočiščenega dimnika zadimilo prostore v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so prostore pregledali in pri meritvi izmerili povečano koncentracijo ogljikovega monoksida. Prezračili so prostore, opravili ponovno meritev koncentracije plinov in odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.