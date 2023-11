Ob 14.26 je na Ljubljanski cesti v Spodnjih Hočah, občina Hoče – Slivnica, na bencinskem servisu gorelo osebno vozilo. Do prihoda gasilcev JZ GB Maribor in PGD Hoče je zaposlena omejila požar, gasilci pa so požar dokončno pogasili in odklopili akumulator, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.