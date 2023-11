Ob 10.15 sta v Bukovski vasi, občina Dravograd, trčila tovorno in osebno vozilo, pri tem se je ena oseba telesno poškodovala. Gasilci PGD Slovenj Gradec in KGZ Ravne so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa ter počistili iztekle tekočine, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Poškodovano osebo so z reševalnim vozilom odpeljali v SB Slovenj Gradec