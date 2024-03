Omejite gibanje na prostem, to pomeni to nenavadno ozračje Lokalec.si Danes in v nedeljo bodo v zraku povišane ravni delcev PM 10. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bodo zaradi prehoda puščavskega prahu čez Slovenijo danes in v nedeljo v zraku povišane ravni delcev PM 10. Arso predlaga redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili NIJZ. V Mariboru in ...

