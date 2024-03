Puščavski prah v ozračju vsaj še do ponedeljka SiOL.net Puščavski prah, ki je že v soboto dosegel širše območje Alp, je tudi danes prisoten pri nas in v naši okolici, podobno pa bo še približno 24 ur. Koncentracije prašnih delcev v zraku so dokaj povišane, predvsem delcev PM 10, je povedal dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Najvišjo vrednost so v soboto namerili v Črni na Koroškem.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Robert Golob

Luka Dončić

Zoran Stevanović

Luka Mezgec