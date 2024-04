Zaradi padavin povečana nevarnost zemeljskih plazov Lokalec.si Danes je zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, opozarja Geološki zavod Slovenije. Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile, so danes sporočili iz zavoda. Povečana verjetnost velja predvsem za sever ...

