Rešili utapljajočega se otroka, preprečili rop banke, gasili požar na Krasu 24ur.com Skoraj 100 pogumnih in dobrosrčnih posameznikov je v Tacnu prejelo medalje Policije za požrtvovalna in hrabra dejanja. Policisti in občani so tako med drugim pomagali iz bazena potegniti otroka, ki ni kazal znakov življenja, preprečili rop banke in iz reke skozi okno vozila rešili voznika. Mirovali niso niti v prostem času, ko so odšli v tujino, kjer je slovenski policist pomagal ponesrečenemu pa...

