Kar 97 pogumnih in dobrosrčnih posameznikov je včeraj prejelo medalje policije za svoja požrtvovalna in hrabra dejanja, ki so nam vsem lahko v zgled in na katera smo neizmerno ponosni. Pri tem je bilo podeljenih 89 medalj za požrtvovalnost in osem medalj za hrabrost. Za Sama Novaka 19. maj 2023 ni bil običajen delovni dan. Pri opravljanju dela na gradbišču je nekaj po 14. uri zaslišal pljusk vode ...