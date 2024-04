Podelili medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost: "Ker vam je mar za sočloveka" RTV Slovenija Generalni direktor policije Senad Jušić in notranji minister Boštjan Poklukar sta podelila 97 medalj policije za požrtvovalnost in hrabrost posameznikom, ki so v ključnem trenutku ogrozili svoje življenja in se brez odlašanja podali nevarnosti naproti.

