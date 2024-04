Medalje za policiste in občane, ki so reševali življenja in pomagali v dramatičnih trenutkih (FOTO) Primorske novice “Najbolj pomembno je, in za to sem še najbolj hvaležen, da je človek preživel,” je poudaril novogoriški policist Zoran Mihorič, eden od skoraj stotih pogumnih in požrtvovalnih mož in žena, ki so včeraj dobili medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost. Med ...

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Ljudmila Novak

Marta Kos

Janez Janša