DeSUS in Dobra država na evropske volitve s skupno kandidatno listo topnews.si DeSUS in Dobra država bosta na junijskih evropskih volitvah nastopili s skupno kandidatno listo. Nosilec liste bo nekdanji dolgoletni dopisnik Radiotelevizije Slovenija in publicist Uroš Lipušček, so sporočili iz DeSUS. Svet stranke DeSUS je v četrtek sprejel odločitev, da se na tokratne volitve poslancev v Evropski parlament poda v sodelovanju z Dobro državo, predvsem zaradi […]...

Sorodno

















Omenjeni DeSUS

Dobra država

Evropski parlament Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Peter Prevc

Andreja Katič