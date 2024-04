Teorije zarote, ki se širijo hitreje kot puščavski prah 24ur.com Ob pojavu puščavskega peska oz. prahu v zraku je v zraku tudi vse več teorij zarote, ki se širijo na družbenih omrežjih. V objavah pa: kup trditev, ki so daleč od resnice. Med njimi je bila tudi ta, da je Kemijski inštitut analiziral prah, v katerem naj bi našli kovine, ki jih v Sahari sploh ni. Šli smo po sledeh zapisov in ugotovili, da je večina objav neresničnih. Znanstveniki so enotni: prašni...

Sorodno

Omenjeni Bosna in Hercegovina

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič

Maša Kociper