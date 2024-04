FOTO: V Mariboru intenzivne priprave na jutrišnjo deaktivacijo bombe, do osme ure zjutraj se morajo prebivalci iz radia 400 metrov evakuirati Lokalec.si Člani državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes pričeli z intenzivnimi pripravami na jutrišnjo deaktivacijo bombe na Teznu. Enota opravlja tudi detekcijo

bližnjega območja na morebitno prisotnost neeksplodiranih ubojnih sredstev. Ob najdišču bombe bodo izkopali 4 metre globoko jamo in jo obdali z balami sena. Ta varnostni ukrep je potreben, če bi se jutri izkazalo, ...

