Foto: To je bomba, ki sta jo "za malico" onesposobila Aljaž Leban in Karl Marko Svet 24 Včeraj je na območju Maribora med 8. in 13. uro potekala deaktivacija in odstranitev letalske bombe, ki je bila najdena konec marca v mariborski četrti Tezno, stokovnjaka pa sta jo onesposobila v že v manj kot eni uri.





