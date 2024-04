V mariborski četrti Tezno bo dopoldne potekala akcija odstranitve 250 kilogramov težke letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo pred tednom in pol našli na gradbišču na ulici Ledina. Oblasti so iz previdnosti odredile evakuacijo območja do 400 metrov od najdišča, v pasu od 400 do 600 metrov pa ni dovoljeno zadrževanje na prostem.