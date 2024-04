Vse je pripravljeno na nedeljsko deaktivacijo 250-kilogramske bombe 24ur.com V nedeljo ob 10. uri dopoldan se bo v Mariboru na Teznu sprožil alarm, razlog pa bo deaktivacija 250-kilogramske letalske bombe. Dan prej so na terenu potekale še zadnje priprave, izkopali so luknjo, navozili seno, upajo na najboljše. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so z detektorji pregledovali tudi sosednja zemljišča, kjer bi se lahko skrivalo še več b...

