Po izraelskem zračnem napadu na iranski konzulat v Damasku so ZDA podale izjavo, da bodo storile vse za zagotovitev varnosti Izraela, vendar pa se ne želijo vpletati v nov konflikt na Bližnjem vzhodu. To je v četrtek sporočila Bela hiša. Iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej je povedal, da Izrael “mora biti in bo kaznovan”. ZDA ne izključujejo povračilnega napada Irana na Izrael v prihaja ...