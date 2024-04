Guterres v VS-ju: Bližnji vzhod je na robu. Čas je za ublažitev in deeskalacijo. RTV Slovenija Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je na zasedanju Varnostnega sveta pozval k maksimalni zadržanosti in opomnil članice, da so povračilna dejanja, ki vključujejo uporabo sile, po mednarodnem pravu prepovedana.

Sorodno