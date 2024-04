Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes začela obisk na Japonskem, kjer se je sestala s kolegico Yoko Kamikawo in se zavzela za okrepitev gospodarskega in znanstvenega sodelovanja. Slovenija si po njenih besedah želi privabiti več vlagateljev iz Japonske. O znanosti in inovacijah je govorila tudi na predavanju na univerzi v Tokiu.