Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je sklenila uradni obisk na Japonskem s srečanjem z namestnikom ministra za gospodarstvo, trgovino in industrijo Kazuchiko Iwatom in predstavniki japonskih gospodarskih inštitucij. Razpravljali so predvsem o priložnostih za krepitev sodelovanja med državama, s posebnim poudarkom na zelenem vodiku.