Pogovori o novem slovensko-japonskem partnerstvu Vlada RS Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon sta se s v Tokiu srečala s predstavniki japonske vlade in gospodarstva na temo novega projekta vodikovih tehnologij. Slovenska podjetja in mestne občine so že ustanovile konzorcij za razvoj vodikovih tehnologij, kot mednarodnega partnerja pa si želijo Japonsko.

