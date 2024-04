Ministrica Fajon: Želimo privabiti še več vlagateljev iz te visoko tehnološko razvite države Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na Japonskem z zunanjo ministrico Yoko Kamikawo govorila o dvostranskih odnosih in o sodelovanju v Varnostnem svetu OZN, predvsem v luči številnih konfliktov, ki potrebujejo odločno ukrepanje s strani mednarodne skupnosti. Prvi dan obiska v Tokiu je nagovorila predstavnike Japonsko-slovenskega poslovnega sveta in predavala na Univerzi Keio.

