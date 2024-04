Tradicionalno prijateljski odnosi dobra podlaga za slovensko-kitajsko sodelovanje v VS OZN Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je začela uradni obisk na Kitajskem, v okviru katerega se mudi v Pekingu, obiskala bo tudi Šanghaj. V štirih dneh bodo v ospredju politični dialog, na dvostranski ravni in znotraj Varnostnega sveta OZN, krepitev gospodarskega sodelovanja in predstavitev slovenske kulturne diplomacije.

