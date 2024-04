Voditelji držav članic EU so v sredo na zasedanju v Bruslju podprli uvedbo dodatnih sankcij proti Iranu, potem ko je ta minuli konec tedna izvedel prvi neposredni napad na ozemlje Izraela. Napovedali so sankcije na področju brezpilotnih letalnikov in raket. Ob tem so vse strani pozvali k zadržanosti.