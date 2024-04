Voditelji držav članic EU so danes začeli dvodnevno zasedanje v Bruslju, kjer je v ospredju predvsem dogajanje na Bližnjem vzhodu. Odzvanjali so pozivi k zadržanosti. Po drugi strani je več predsednikov in premierjev podprlo razširitev sankcij proti Iranu, ki jih je pred tem že napovedal zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.