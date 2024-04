Izrael želi odgovoriti Iranu a “brez sprožitve regionalne vojne” -Svetovni entri moči in EU “vse strani pozivajo k skrajni zadržanosti” topnews.si Zunanji ministri držav članic EU bodo danes na neformalnem videokonferenčnem zasedanju razpravljali o nadaljnjem ukrepanju unije po iranskem napadu na Izrael minuli konec tedna, pri čemer se omenja tudi možnost dodatnih sankcij proti Teheranu. Članice EU so sicer napad ostro obsodile in obe strani pozvale k zadržanosti. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je že […]...

