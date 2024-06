Slovenski odbojkarji za finale lige narodov z Japonci Lokalec.si Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo danes borila za uvrstitev v finale lige narodov. Po prvem mestu po rednem delu in tesni zmagi v četrtfinalu proti Argentincem ji bodo v polfinalu nasproti stali Japonci, sila neugodna reprezentanca, ki jim je v rednem delu zadala edini poraz na 12 tekmah. Japonci, ki gojijo hitro igro izbrancem in so izredno borbeni ter nepopustljivi, varovancem Gheo ...

Sorodno



































Omenjeni Argentina

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Matjaž Kek

Robert Golob