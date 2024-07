Kaj bo z omejitvami prireditev v Tivoliju in na Rožniku? SiOL.net Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o predlogu sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v krajinskem parku omejuje na pet lokacij. Razpravljali bodo tudi o poimenovanju parka in ulic ter o predlogu strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2024-2027.

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Janja Garnbret

Klemen Boštjančič

Robert Golob

Matjaž Han