'Glavni razlog za pripombe ni bil Magnifico, ampak to, da je moj prijatelj' 24ur.com Ljubljanski župan Zoran Janković je o razpravi opozicijskih svetnikov na ponedeljkovi seji mestnega sveta o omejitvi prireditev v Tivoliju in na Rožniku dejal, da glavni razlog za pripombe ni bil Magnifico, ampak dejstvo, da je županov prijatelj. "Moja zgodba je zelo preprosta. Magnifico je dobil isto možnost, kot so jo imeli drugi," je poudaril.

